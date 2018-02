Corruzione: 15 arresti in una operazione Roma-Messina, coinvolto avvocato d’affari e ex pm di Siracusa

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Un’ operazione congiunta tra la Procura di Roma e Messina ha portato la Guarda di Finanza ad effettuare 15 arresti per due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e corruzione in atti giudiziari. Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex pm della Procura di Siracusa, l‘avvocato Piero Amara e gli imprenditori Fabrizio Centofanti e Enzo Bigotti, quest’ultimo già coinvolto nel caso Consip.

Le indagini hanno preso le mosse da distinti input investigativi, che hanno svelato l’operatività dei due sodalizi criminali. Coinvolte non solo persone interne all’organizzazione ma anche altri soggetti ritenuti responsabili del reato di di bancarotta fraudolenta.

In particolare,uno dei protagonisti, Piero Amara avrebbe tentato di inquinare indagini

sull’Eni. Il legale, spiegano gli investigatori, avrebbe tentato tra l’altro un depistaggio presso la procura di Siracusa: nel 2016 avrebbe fatto presentare presso la Procura aretusea un uomo, Alessandro Ferrara, che denunciò ai magistrati di essere stato vittima di un tentativo di sequestro a Siracusa da parte di tre persone che gli avrebbero chiesto notizie su un presunto complotto internazionale contro l’amministratore delegato dalla società Claudio Descalzi. A coordinare l’inchiesta aperta era stato proprio il pm

Giancarlo Longo, oggi finito in manette. Secondo gli investigatori,

l’avvocato Amara sarebbe stato a capo di un vero e proprio comitato di affari.

I gip dei Tribunali di Roma e Messina hanno emesso le ordinanze di custodia cautelare in carcere e alcuni ai domiciliari.

Piero Amara (carcere) Fabrizio Centofanti (carcere), Giuseppe Calafiore (domiciliari – attualmente all’estero), Ezio Bigiotti (domiciliari) – Luciano Caruso (domiciliari), Giuseppe Guastella (domiciliari), Davide Venezia (domiciliari), Mauro Verace (domiciliari), Salvatore Maria Pace (domiciliari), Gianluca De Micheli, Vincenzo Naso (domiciliari), Francesco Corrado Perricone, Sebastiano Miano (domiciliari)

E’ stata notificata la richiesta di misura non detentiva nei confronti di Virgilio Riccardo, già presidente di sezione del CDS, oggi in pensione, per il reato di corruzione in atti giudiziari contestato in concorso con Amara e Calafiore, è stata respinta per assenza di ragioni cautelari.

Sono in corso diverse perquisizioni.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.