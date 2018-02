Gara virtuosa dei sindaci, Balestrate al 71,85 per cento di raccolta differenziata

🔊 Ascolta l'articolo

“Oggi è davvero un gran bel giorno per Balestrate e i Balestratesi : ci è stata comunicata la percentuale di raccolta differenziata per il mese di Gennaio ed è stata raggiunta la percentuale record di 71.85%

“Voglio ringraziare tutti i cittadini di Balestrate – dichiara il Sindaco Vito Rizzo- che con impegno costante e sempre con maggiore attenzione differenziando al meglio.Sapete bene che con 50 Comuni del palermitano stiamo affrontando un’emergenza di proporzioni incredibili per la saturazione delle discariche e l’aumento dei costi, abbiamo lanciato diversi appelli di sensibilizzazione alla cittadinanza, perchè solo differenziando potremmo mantenere le tariffe basse

“Un ringraziamento all’assessore Antonio Bosco , per il lavoro costante e perchè si è fatto promotore dell’iniziativa della raccolta dell’indifferenziato ogni 15 giorni, che verrà replicata da tanti altri comuni

“Risultati del genere sono frutto di un lavoro di squadra che coinvolge uffici , azienda ed operatori ai quali va il mio grazie. Stiamo lavorando al nuovo piano tariffario e ad un piano di investimenti che porterà ulteriori servizi e migliorie alla nostra cittadina.”

