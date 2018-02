Concerto rock in carcere, al Pagliarelli, con i fratelli Cirrone e Daniel Bellina

🔊 Ascolta l'articolo

Concerto rock al carcere Pagliarelli di Palermo. La band formata dai tre fratelli Alessandro (chitarra e voce), Bruno (basso e voce) e Mirko Cirrone (chitarra e voce) e da Daniel Bellina (batteria), si esibisce al Teatro della casa circondariale a partire dalle 10. Il concerto è rivolto ai circa 400 detenuti (donne e uomini) che assisteranno a una vera e propria esperienza musicale rock che li porterà a rivivere i classici che hanno segnato la storia musicale inglese e americana dei nostri tempi.

Proprio a quella gloriosa tradizione musicale, i fratelli Cirrone vogliono riallacciarsi portando la loro musica all’interno del carcere. Nel 1968 Johnny Cash, celebre cantante folk americano, fu il primo a cui venne l’idea di esibirsi in un concerto gratuito dentro una prigione americana andando contro la sua stessa casa discografica che, in principio si oppose all’idea, poi pubblicò le registrazioni e At Folsom Prison finì per vendere 3 milioni di copie solo negli Stati Uniti.

La musica con il suo grande potere attrattivo e aggregante è il legame che unirà le due diverse realtà: i musicisti ed i detenuti. “Il cerchio si unisce – spiega una nota del Comune di Palermo -. La città è con i detenuti. E la musica, intesa come forma artistica universale, è uno dei tanti veicoli attraverso i quali poter offrire solidarietà, svago e cultura alle minoranze più disagiate”. I fratelli Alessandro, Bruno e Mirko Cirrone sono reduci da ben tre tour in Inghilterra, circa 30 concerti nelle principali città inglesi dove si sono esibiti nell’ambito anche di festival internazionali. (Loc/AdnKronos)

