Palermo, liceale aggredita all’ingresso a scuola, riesce a fuggire. Caccia all’aggressore

E’ caccia all’uomo a Palermo, dove i poliziotti sono alla ricerca di un extracomunitario che stamani avrebbe aggredito una studentessa. Secondo il racconto della vittima, l’uomo l’avrebbe avvicinata poco prima dell’ingresso a scuola, l’istituto magistrale statale Regina Margherita, in pieno centro storico. Dopo averla afferrata per un braccio avrebbe cercato di avvicinarla a sé ma la 17enne ha iniziato a urlare ed è riuscita a divincolarsi e a scappare. Una volta a scuola ha dato l’allarme. Immediate sono scattate le indagini e le ricerche del presunto aggressore. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Oreto. (Loc/AdnKronos)

