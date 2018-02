🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Crollo della Borsa di Wall Street. Il Dow Jones arriva a perdere il 6% e in un solo giorno brucia mille punti, riportando l’indice al livello di due mesi fa. Intorno alle 21:15 le perdite si smorzano, ma il Dow Jones resta in calo del 4% a 24.556 punti.

