“Jazz Reunon” in concerto con atmosfere frizzanti al Ridotto dello Spasimo

Atmosfere vivaci con un sound armonico e frizzante per il concerto “Jazz Reunion ” in programma per la stagione concertistica “Brass Talent” della Fondazione The Brass Group al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo , mercoledì 7 febbraio alle ore 21.30. Jazz Reunion è un gruppo composto da musicisti che collaborano da tempo dando vita a sessions dinamiche . La splendida voce di Laura Vassallo , capace di virtuosismi vocali che mettono in risalto la sua preparazione, è accompagnata dal pianista Giuseppe Preiti , dalla contrabbassista Anna Maria Giannola e dal batterista Gianfranco Ficano . Il repertorio attinge dai grandi classici del jazz, spaziando dallo swing più divertente, alla bossa nova più sensuale, dando vita ad improvvisazioni tipiche del mood jazz . Una serata all’insegna del la bella musica da ascoltare e da vivere quella proposta dalla Fondazione The Brass Group che vuole sempre incoraggiare i giovani ad esibirsi e a produrre musica con un imprinting professionale di chi fa della musica lo studio in primis.

