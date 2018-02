Fiocchi in arrivo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Prima il gelo. Poi pioggia e neve. Una depressione proveniente dalla Spagna si incamminerà verso l’Italia tra oggi e l’11, portando condizioni di maltempo e precipitazioni nevose fino a quote relativamente basse al Nord. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, già da oggi il tempo peggiora al Nordovest con neve a 3/400 metri. Previste piogge sulle coste delle regioni tirreniche, poi sulla Sicilia e Sardegna.

Domani, invece, il peggioramento riguarderà tutto il Centro e poi al Nord con precipitazioni diffuse, nevose al Nord a quote collinari, al Centro dai i 900/1200 m. Possibili fiocchi anche nei quartieri freddi di Genova e Savona. Previsti fenomeni intensi sul Lazio.

Mercoledì il maltempo interesserà le regioni settentrionali con nevicate possibili fino in pianura, soprattutto sulla Romagna. Piogge diffuse invece su Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania. Fiocchi sull’Appennino dai 500 metri circa. Un graduale miglioramento a partire da giovedì riguarderà le regioni settentrionali, a esclusione dei settori alpini e della Liguria, mentre venerdì 9 peggiorerà diffusamente sulla Sicilia

WEEKEND – Nel weekend è atteso un generale miglioramento con più sole, ma permangono condizioni di spiccata instabilità sulle isole maggiori e al Sud peninsulare.

TEMPERATURE – Le temperature si manterranno sotto la media del periodo di 4/6°.

