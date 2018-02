Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia, 14esimo anno, score di 906 puntate

🔊 Ascolta l'articolo

Oggi Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), prendendo il posto di Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Per il duo comico siciliano si tratta della quattordicesima stagione consecutiva dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci, dove resteranno fino a sabato 9 giugno, giorno dell’ultima puntata della 30^ edizione di Striscia.

Salvatore Ficarra e Valentino Picone hanno debuttato alla conduzione del varieta’ dell’access prime time di Canale 5 nella stagione 2004/2005 e a oggi hanno condotto ben 906 puntate.

(ITALPRESS).

