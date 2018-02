🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Massimo Giletti torna in tv a condurre ‘Non è l’Arena’, su La7, dopo il malore accusato la settimana scorsa durante la trasmissione.

In studio per l’intervista politica il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Giletti, che domenica era andato in onda con la febbre e l’influenza, era stato ricoverato una notte in ospedale al policlinico Umberto I di Roma.

