Fonte: adnkronos.com

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nel pomeriggio nella zona di Amatrice (circa 3 chilometri a nordest). Lo comunica l’Ingv. Non si sono verificati danni a cose o persone.

