Fonte: adnkronos.com

Due persone, marito e moglie, sono state trovate morte in un’abitazione a Qualiano, in provincia di Napoli. I coniugi, l’uomo di 40 anni e la donna di 37, potrebbero essere morti a causa delle esalazioni provenienti da una stufa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sulla vicenda.

