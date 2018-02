Morto Pasquarelli, fu direttore generale della Rai  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ morto, all’età di 89 anni, l’ex direttore generale della Rai Gianni Pasquarelli. “Ricordo con profonda commozione Gianni Pasquarelli, già direttore generale della Rai e protagonista di primo piano della vita sociale ed economica dell’Italia degli anni ’80 e ’90. E’ stato un uomo di grande cultura e di profonda fede cattolica, un democratico cristiano appassionato e coerente” il cordoglio espresso da Pier Ferdinando Casini.

