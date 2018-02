Valanga a Campo Felice, dispersi due sciatori  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Due sciatori risultano dispersi dopo che una valanga si è staccata località Campo Felice sul massiccio del Gran Sasso. L’elicottero del 118, con l’equipaggio e i soccorritori del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso Alpino), è subito decollato dall’aeroporto aquilano di Preturo per raggiungere la zona. Sembra che i due sciatori si trovassero su un fuoripista quando sono stati travolti. L’area è tra i Comuni di Rocca di Cambio e Lucoli (L’Aquila), ed è poco distante dagli impianti sciistici di Campo Felice.

