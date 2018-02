Traini nello stesso carcere del killer di Pamela  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ accusato di tentata strage aggravata dalle finalità di razzismo Luca Traini, il 28enne che ieri a colpi di pistola ha ferito sei stranieri spargendo il panico a Macerata. L’uomo ora si trova nello stesso carcere di Motacuto, ad Ancona, dove è rinchiuso anche Innocent Oseghale, 29 anni, accusato dell’omicidio di Pamela Mastropietro, il cui cadavere è stato ritrovato all’interno di due trolley. Nell’udienza di convalida dell’arresto il nigeriano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Traini si trova in un’area separata dal nigeriano.

