Governatore annuncia manovra anticiclica da un miliardo in Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“In Sicilia abbiamo avviato una manovra anticiclica che rimetta in circolazione, prestissimo, almeno un miliardo di euro, per ridare fiato alle piccole e medie imprese, dall’edilizia all’agricoltura, dall’artigianato alla pesca, dall’innovazione tecnologica al turismo. Una cura ricostituente per riportare in carreggiata la nostra isola e avviare una seria inclusione socio-lavorativa”. Così, in una nota, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci commenta il report sulla povertà diffuso ieri dal Cevas.

“I dati allarmanti resi noti – continua – confermano le nostre denunce sulla incapacità della Regione a gestire, nel passato, una serie politica degli investimenti e a perseguire un chiaro modello di sviluppo. Inoltre, al nuovo governo nazionale chiederemo una sorta di ‘Piamo Marshall’ per le aree interne dell’isola, travagliate da un profondo degrado e da una desertificazione di risorse umane che, se non arrestate in tempo, potrebbero pregiudicare ogni futura possibile crescita”. (Man/Adnkronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.