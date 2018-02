Macerata, Salvini: “Colpa di chi ha riempito l’Italia di profughi”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Quelli che hanno riempito l’Italia trasformandola in un enorme campo profughi hanno la responsabilità morale di qualunque episodio di violenza accada in Italia”. Lo ha detto a Bologna il leader della Lega Matteo Salvini, commentando i fatti di Macerata. “La reazione deve essere democratica, pacifica, di governo e non di violenza”, ha sottolineato il segretario leghista.

“La violenza non è mai la soluzione, la violenza è sempre da condannare. E chi sbaglia, deve pagare. L’immigrazione fuori controllo porta al caos, alla rabbia, allo scontro sociale. L’immigrazione fuori controllo porta spaccio di droga, furti, rapine e violenza” ha poi scritto Salvini in un tweet.

“Il mandante morale dei fatti di Macerata è Matteo Salvini – si legge in un post su Facebook di Roberto Saviano – Lui e le sue parole sconsiderate sono oramai un pericolo mortale per la tenuta democratica. Chi oggi, soprattutto ai massimi livelli istituzionali, non se ne rende conto, sta ipotecando il nostro futuro”.

