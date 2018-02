“Pamela non conosceva Traini”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Non c’era alcun legame tra Pamela e Luca Traini. “Non si conoscevano”, sottolinea all’Adnkronos Marco Valerio Verni, zio di Pamela e avvocato della famiglia della 18enne, morta nei giorni scorsi. “Nonostante l’amarezza e il dolore che naturalmente stanno pervadendo l’animo di tutti, non sono questi i modi per reagire” dice il legale sul raid xenofobo di oggi a Macerata. “Nonostante l’esasperazione, il nostro è un Paese civile, uno stato di diritto. La giustizia dovrà fare ora più che mai il suo percorso, assicurando una pena esemplare alle bestie che hanno fatto un simile efferato delitto”, aggiunge Verni riferendosi a quanto fatto a Pamela. “E la politica si deve render conto che su certe tematiche ha sbagliato qualcosa e va aggiustato il tiro”, conclude.

