Genova, tensione al corteo antifascista  

Circa 4mila i partecipanti al corteo organizzato da Genova Antifascista partito da piazza De Ferrari a Genova e diretto in piazza Alimonda, simbolo degli scontri del G8 2001. La manifestazione è stata indetta dopo l’aggressione subita da alcuni militanti da parte di un gruppo di CasaPound, lo scorso gennaio.

“Il nostro è un atto d’amore per la città, per pulirla dall’odio. Siamo qui per ribadire che a Genova non sono accette manifestazioni fasciste e naziste e non lo saranno finché ci saremo noi” hanno scandito dai megafoni gli organizzatori del corteo che hanno fermato la loro marcia in via Serra davanti alla sede del movimento di estrema destra Lealtà e Azione.

All’arrivo dei manifestanti davanti al portone chiuso della sede, la testa del corteo si è fermata, per un presidio durato una decina di minuti. Sono stati accesi alcuni fumogeni arancioni dopodiché un gruppo di manifestanti ha apposto un cartello sulla porta.

“Un pannello simbolico – hanno spiegato gli organizzatori – per cancellarne la presenza. Sopra ci sono scritti i nomi dei compagni e migranti vittime di aggressioni dal 2001 a oggi. I fascisti sono assassini”. Tra i nomi, citato in cima alla lista, quello di Carlo Giuliani, il manifestante genovese ucciso durante gli scontri del G8 2001. Il corteo è ripartito poco dopo intonando ‘Bella Ciao’ alla volta di piazza Alimonda.

“Una piazza antifascista che vuole verità. Giustizia per Carlo” hanno scandito ancora gli organizzatori dai megafoni. I manifestanti hanno girato intorno alla piazza e si sono diretti verso via Montevideo.

Qui, all’arrivo del corteo, ci sono stati momenti di tensione: a pochi metri dalla sede di CasaPound protetta dalla polizia, uomini in assetto antisommossa e mezzi schierati a chiusura della strada, è partito un lancio di petardi in direzione dei blindati delle forze dell’ordine. Vetri infranti forse a colpi di mazza o pietre in un istituto di credito tra via Montevideo e piazza Tommaso. Il corteo ha poi invertito la marcia per fare ritorno verso piazza De Ferrari.

