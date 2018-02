Di Maio: “Dessì farà passo indietro”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Ho sentito oggi Emanuele Dessì, abbiamo convenuto prima di tutto che lui è un incensurato e non è un impresentabile. Ma lui stesso ha convenuto, con grande senso di responsabilità, che continuare a farsi strumentalizzare per attaccare il M5S non ha senso, quindi, mi ha dichiarato la sua volontà di fare un passo indietro”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Palermo.

“Ho assistito a una violenza inaudita contro il movimento e mi fa piacere che Emanuele Dessì abbia fatto questa scelta per proteggere il M5S e la sua famiglia da strumentalizzazioni” ha proseguito Di Maio.

“Dessì ha rinunciato alla candidatura e ha rinunciato alla sua eventuale elezione in Parlamento, ora io spero che si possa parlare dei veri impresentabili, come Luigi Cesaro – ha aggiunto – Presto avrete l’elenco di tutti i candidati impresentabili, vedrete quanti ce ne sono…”.

