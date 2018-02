Operazione interforze al Borgo Vecchio, perquisizione e sequestri per oltre trentamila euro

🔊 Ascolta l'articolo

Sequestri, sanzioni amministrative, denunce penali e contravvenzioni al Codice della

Strada sono il risultato di interventi, ripetuti, chirurgici ed efficaci delle Forze dell’Ordine a

“Borgo Vecchio”, nel corso delle ultime 48 ore.

Con il coordinamento della Questura di Palermo e la direzione dei servizi affidati

ai Commissariati del “Politeama” e “Liberta’, con l’ausilio dei militari dell’Arma Carabinieri, e personale della Guardia Costiera con la Polizia Municipale hanno effettuato diverse ispezioni ai negozi del “Borgo Vecchio” e presidiato con mezzi e uomini le strade del popoloso quartiere, sempre “sensibile” alla “movida” palermitana.

Tra gli esiti più significativi dei controlli, è da segnalare il sequestro di un locale di 35 mq,

adibito ad officina meccanica contenente circa 1,5 tonnellate di rifiuti speciali, nonché

apprezzabili quantità di olii esausti.

Il titolare dell’attività è stato denunciato per la commissione di reati ambientali e rischia

una sanzione di 25.000,00 euro.

Si è proceduto, inoltre, al sequestro, a carico di ignoti, di una considerevole quantità di

attrezzature per la vendita ambulante in sede fissa stradale di prodotti ittici, in via

Principe di Scordia.

Nel corso di altri due controlli ad esercizi commerciali, sono state rilevate altrettante

irregolarità: contestazione di illecito amministrativo, relativo alla difformità di suolo

occupato nell’esercizio del commercio su strada e denuncia del titolare di un esercizio

per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Durante i controlli effettuati su strada, sono state identificate 43 persone e controllati 20

veicoli, è stato effettuato un sequestro di pochi grammi di hashish con conseguente

contestazione di illecito amministrativo.

Il valore delle sanzioni complessivamente comminate è superiore ai 30.000,00 euro.

I servizi proseguiranno senza soluzione di continuità.

