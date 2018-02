🔊 Ascolta l'articolo

A causa del forte vento che da ieri soffia su Palermo e sulla Sicilia occidentale, sono stati diversi i voli dirottati dall’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Punta Raisi a Catania e a Comiso. Dirottati a Fontanarossa i voli provenienti da Napoli, da Fiumicino, da Milano Malpensa e da Lampedusa.

