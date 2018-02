Pentagono annuncia politica di riarmo nucleare  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il Pentagono ha diffuso oggi le linee guida di una nuova politica di rafforzamento dell’arsenale nucleare, annunciando l’introduzione di due nuovi tipi di armi. I cambiamenti riflettono “la necessità di guardare la realtà in faccia” e “vedere il mondo come è, non come vorremmo che fosse”, ha affermato il segretario alla Difesa Jim Mattis.

La nuova dottrina mette fine allo sforzo dell’ex presidente Barack Obama di ridurre l’arsenale nucleare. La politica presentata ora dal Pentagono prevede l’introduzione di ordigni nucleari tattici a bassa intensità e il reinserimento nell’arsenale di missili balistici nucleari lanciati da sottomarini (Slcm). L’amministrazione di George Bush padre aveva messo fine al dispiegamento degli Slcm, mentre quella di Obama ne aveva ordinato la rimozione dall’arsenale.

