Volantino pro Isis in centro medico  

Fonte: adnkronos.com

Un volantino scritto in arabo e che inneggerebbe all’Isis è stato trovato affisso a una bacheca in un centro medico di San Giuliano terme (Pisa). Sull’episodio, di cui ha dato notizia il quotidiano ‘Il Tirreno’, sta indagando la Digos di Pisa.

Il questore della città toscana ha poi spiegato che è presto per stabilire se lo scritto sia o meno attendibile ma ha assicurato che la polizia tratta la vicenda “con la massima attenzione” e che gli investigatori stanno facendo “tutti gli accertamenti necessari per cercare di individuare il responsabile”.

Secondo quanto emerso, a scoprire il volantino è stata la segretaria del centro medico che, appena ha notato il testo scritto in arabo e affisso nella bacheca, ha immediatamente chiamato il 113. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare indizi utili.

