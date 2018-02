Morte bimba Ospedale Nesima Garibaldi Catania, prelievi sangue per escludere sospetta meningite

🔊 Ascolta l'articolo

Saranno i prelievi di sangue disposti dai sanitari a chiarire la causa della morte di una bimba di due anni avvenuta ieri nel reparto di Rianimazione Pediatrica dell’ospedale ‘Garibaldi-Nesima’ di Catania e la natura del virus che l’ha provocata. La bambina che da quattro giorni accusava violente crisi di dipsi e febbre alta e’ stata ricoverata nella struttura etnea gia’ in stato settico, con un’infezione virale diffusa. Come si apprende da fonti mediche, la puntura lombare avrebbe escluso che il decesso possa essere stato dovuto a una meningite batterica. (ITALPRESS).

