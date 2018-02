Allerta meteo gialla per tutta la giornata in Sicilia. Raffiche di vento e forti burrasche

🔊 Ascolta l'articolo

Allerta meteo gialla anche oggi in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato ieri sera l’avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido fino alle 24 di oggi. “In particolare – si legge nell’avviso – si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti meridionali con raffiche di burrasche forti, possibile mareggiate lungo le coste esposte”.

