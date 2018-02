Rapina alla posta di via Sferracavallo a Palermo, polizia arresta i tre rapinatori

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza del reato di rapina aggravata in

concorso e resistenza a P.U, i palermitani Matteo Salamone, pregiudicato, di anni 30,

della “Marinella”,Gaetano Alicata , pregiudicato di anni 23 di Corso dei Mille e

Marco Torres , incensurato di anni 26, residente a Villabate. Inoltre Salamone è stato

denunciato anche per il furto di un’autovettura.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 13,45, tre malviventi, travisati ed armati, facevano

irruzione nell’ufficio postale di Via Sferracavallo nr. 141, sorprendendo la direttrice mentre

era intenta a chiudere l’ufficio; sotto la minaccia dell’arma, la costringevano a consegnare quanto contenuto nelle casse,circa 2.000 euro. I malviventi poi fuggivano a bordo di

un’autovettura Fiat 600 in direzione Tommaso Natale. Durante le fasi della rapina, una

dipendente dell’agenzia, è riuscito a contattare le Forze dell’Ordine.

In particolare una pattuglia, dopo aver battuto palmo a palmo il quartiere della Marinella si sono trovati di fronte ai tre rapinatori. Questi alla vista della vettura della Polizia di Stato,

dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e addosdo a Salamone sono stati trovati nr.18 banconote in taglio da 5,00 Euro, mentre addosso ad Alicata

la somma di 1230,00 Euro.

Continuando nella perquisizione, gli agenti hanno scovato gettata in mezzo ai rovi la pistola usata per la rapina e i vestiti usati, nonché il mezzo una Fiat 600, risultata rubata. Così i tre uomini dopo l’arresto sono stati accompagnati al Commissariato San Lorenzo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.