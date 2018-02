Stasera in tv, i programmi della prima serata  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di venerdì 2 febbraio.

Rai 1: Superbrain – Le supermenti (Gioco)

Rai 2: Kronos – Il tempo della scelta (Approfondimento)

Rai 3: La corrispondenza (Drammatico, Italia, 2016). Regia di Giuseppe Tornatore, nel cast: Jeremy Irons, Olga Kurylenko, Simon Anthony Johns

Rai 4: Criminal Minds – Stagione 10, episodio 7 (Telefilm)

Canale 5: Immaturi – La serie (Miniserie)

Italia 1: Big Game – Caccia al presidente (Azione, Finlandia, 2014). Regia di Jalmari Helander, nel cast: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Felicity Huffman, Victor Garber, Ted Levine, Jim Broadbent, Ray Stevenson, Mehmet Kurtulus, Jaymes Butler, Ken Thomas, Jorma Tommila

Rete 4: Quarto grado (Inchieste)

Rai Movie: Una notte al museo 2 – La fuga (Commedia, Usa, 2009). Regia di Shawn Levy, nel cast: Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson, Hank Azaria, Robin Williams, Eugene Levy, Dick Van Dyke, Steve Coogan, Thomas Lennon, Ricky Gervais, Jonah Hill, Bill Hader, Christopher Guest

Iris: The Town (Thriller, Usa, 2010). Regia di Ben Affleck, nel cast: Blake Lively, Ben Affleck, Jeremy Renner, Jon Hamm, Rebecca Hall, Chris Cooper, Slaine, Brian Scannell, Gary Galone, Jeff Martineau

La7: Propaganda Live (Approfondimento)

Tv 8: Dance Dance Dance (Show)

Paramount Channel: Padre Brown – Stagione 3, episodio 3 (Telefilm)

Sky Cinema 1 HD: Fallen (Fantastico, Usa, 2016). Regia di Scott Hicks, nel cast: Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Daisy Head

Premium Cinema: Belli di papà (Commedia, Italia, 2015). Regia di Guido Chiesa, nel cast: Diego Abatantuono, Antonio Catania, Matilde Gioli, Andrea Pisani, Francesco Di Raimondo, Francesco Facchinetti, Marzo Zingaro, Niccolo’ Senni, Valentina Principi, Barbara Tabita, Nick Nocella, Uccio De Santis

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.