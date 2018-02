Dell’Utri, Tribunale di Sorveglianza si riserva su scarcerazione

🔊 Ascolta l'articolo

I giudici del tribunale di sorveglianza di Roma si sono riservati sulla decisione in merito alla richiesta di sospensione della pena per motivi di salute per Marcello Dell’Utri, condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Sulla nuova istanza il procuratore generale ha espresso parere negativo. La richiesta era già stata respinta il 7 dicembre. Durante l’udienza, tenutasi a porte aperte, l’ex senatore era collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia.

E sulla vicenda interviene il figlio dell’ex senatore a margine dell’udienza a Roma: In questi giorni lo stanno salvando lo studio e la lettura. Spero che i giudici prendano una decisione con serenità dopo avere analizzato tutti gli aspetti di questa vicenda”.

