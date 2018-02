Al via processo firme contraffatte del M5S, dirigente della Digos: “Riconosciute oltre mille firme false”

🔊 Ascolta l'articolo

Sui documenti contenenti le firmeraccolte per permettere nel 2012 al M5S di candidarsi alle

Amministrative di Palermo, c’erano grafie diverse e non solo nellefirme. E sono stati gli stessi firmatari a confermarlo. Su circaduemila firmatari sentiti, in 1.104 non hanno riconosciuto la propriafirma, solo 668 l’hanno riconosciuta. Con la deposizione di GiovanniPampillonia, dirigente della Digos di Palermo, entra nel vivo ilprocesso per le cosiddette ”firme false” del M5S alle comunali diPalermo del 2012 che vede alla sbarra, davanti alla Giudicemonocratica di Palermo, Luisanna Cattina, 14 fra attivisti e deputati

del Movimento Cinque Stelle.

Tra gli imputati i parlamentari, Riccardo Nuti, Claudia Mannino eGiulia Di Vita, nessuno di loro ricandidato con il M5S, ma anche gliormai ex deputati regionali Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, che sierano autosospesi subito dopo l’iscrizione nel registro degli

indagati. I due ex parlamentari Ars, fin dall’inizio, hannocollaborato con i magistrati che hanno coordinato l’inchiesta,raccontando quanto accaduto la notte del 3 aprile 2012, quando vennerofalsificate, secondo i pm e il gip che li ha rinviati a giudizio, lefirme per partecipare alle amministrative poi vinte da Leoluca Orlando.

Imputati anche Giuseppe Ippolito, Stefano Paradiso, Toni Ferrara eAlice Pantaleone, ma anche l’avvocato Francesco Menallo, ex militanteM5S, e il cancelliere del Tribunale Giovanni Scarpello, che attestòl’autenticità delle firme. I reati contestati riguardano la violazione

del testo unico regionale in materia elettorale. Come racconta oggi lo stesso Pampillonia, che risponde alle domande del pm Claudia Ferrari,l’inchiesta nacque da un esposto anonimo presentato nel 2016. Un altroesposto anonimo, che segnalava sempre delle firme false, era statopresentato già nel 2013, ma si concluse con un nulla di fatto. Mentre

l’esposto presentato due anni fa ha avuto uno sviluppo diverso, approdando al processo di oggi con i 14 imputati.

nei fogli allegati all’esposto anonimo – spiegaPampillonia- c’era un luogo di nascita sbagliato. Da qui l’esigenza diricopiare le firme. Abbiamo eseguito l’acquisizione dell’intero

incarto delle liste presso il comune di Palermo, spiega Pampillonia.

Abbiamo sentito a sommarie informazioni tutti i firmatari, circaduemila – spiega ancora Giovanni Pampillonia durante la suadeposizione – Già avevamo fatto una serie di campionature dei soggettiescussi.

Nel novembre 2016 avevamo escusso oltre trecento persone. Che poi sonodiventata quasi duemila. E 1.104 non avevano riconosciuto la propriafirma. Secondo la procura, alcuni attivisti e deputati del M5S, dopoessersi accorti che per un errore di compilazione le firme raccolteper le Comunali del 2012 erano inutilizzabili, mettendo quindi arischio la presentazione della lista, avrebbero deciso di ricopiaredalle originali le sottoscrizioni ricevute.

Ma come si è arrivati a indagare su queste persone? sollecitano lagiudice monocratica Luisanna Cattina e la Pm Claudia Ferrari. EGiovanni Pampillonia racconta l’inizio dell’inchiesta sulle firme false, fin dal primo esposto del 2013, quando venne ascoltato VincenzoPintagro, che era un attivista del M5s, che era già stato sentito nel

2013 per un altro esposto anonimo che denunciava delle irregolarità.Pintagro verrà sentito oggi subito dopo la deposizione di GiovanniPampillonia.

Dopo il dirigente della Digos è stato ascoltato, Vincenzo Pintagro ex esponente grillino che diede avvio all’inchiesta .

“Quando quella sera di aprile del 2012 entrai nella sede del M5S e vidi Samanta Busalacchi e Claudia Mannino che stavano ricopiando le firme, mi misi a gridare: ‘Ma siete pazzi? E’ una follia, è una grande caz..a. Ma, soprattutto, è un reato penale!”. Vincenzo Pintagro, ex attivista M5S di Palermo e insegnante di educazione fisica in pensione, racconta per la prima volta in aula,quanto accaduto la notte del 3 aprile 2012 nella sede dei Grillini di

Palermo. Quando, secondo l’accusa, un gruppo di persone avrebbe ricopiato oltre mille firme, falsificandole, per la presentazione delle liste del M5S per le amministrative. Pintagro è stato tra i primi a denunciare la falsificazione delle firme. Tra gli imputati i

parlamentari, Riccardo Nuti, Claudia Mannino e Giulia Di Vita, ma anche gli ormai ex deputati regionali Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, che si erano autosospesi subito dopo l’iscrizione nel registro degli indagati.

Ma cosa accadde quella notte? A raccontarlo è lo stesso Pintagro, testimone diretto: “Quella sera venne convocata una riunione nella sede per le ore 21 e io arrivai mezz’ora dopo -spiega Vincenzo Pintagro – All’ingresso vidi Claudia Mannino e Samanta Busalacchi

(entrambe imputate ndr) che stavano ricopiando delle firme. E chiesi: “Ma cosa state facendo?’ e la Busalacchi mi rispose: ‘C’è stato un errore formale su un luogo di nascita e quindi stiamo ricopiando le firme’. Mi sono alterato ed entrai nella stanza più grande dove

c’erano almeno quaranta persone, molto erano in piedi. E io dissi a voce alta: ‘Vorrei sapere chi ha dato il permesso di fare questa enorme caz..a, è un reato penale. Mi rivolsi in particolare a due avvocati presenti, cioè Francesco Menallo (imputato ndr) e Giampiero

Trizzino (deputato Ars M5S ma non coinvolto nel processo ndr). Ma la cosa finì lì. Ricordo che Trizzino in quel periodo lavorava a Milano ma partecipava sempre alle riunioni. Glielo chiesi pure e lui mi rispose: ‘Sapessi quanti soldi spendo per l’aereo…’. Alla riunione

erano presenti anche Riccardo Nuti, che partecipava a tutte le riunioni, e altri attivisti”.

Pintagro racconta anche che “più volte” aveva chiesto di “potere fare parte del coordinamento, visto che ero tra gli attivisti più anziani, ma non mi è mai stato permesso dai vari Riccardo Nuti, Giulia Di Vitae Claudia Mannino”.

“Nel M5S quando qualcuno al pensa diversamente dal capo viene fatto fuori dal movimento”. Lo ha detto Vincenzo Pintagro, ex attivista del M5S, deponendo al processo sulle firme false del M5 di Palermo in occasione delle amministrative del

2012.

(Ter/Adnkronos)

