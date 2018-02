Lagalla, borse di studio a specializzandi non medici e contributi alle scuole

🔊 Ascolta l'articolo

Borse di studio agli specializzandi non medici e contributi alle scuole. E’ stato ratificato il decreto che prevede un contributo pari a 200mila euro a biologi, chimici, fisici e farmacisti da erogare alle tre Università siciliane. I fondi saranno ripartiti in maniera proporzionale al numero degli iscritti al primo anno di corso delle scuole di specializzazione di area non medica, per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018. A renderlo noto è l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione siciliana, Roberto Lagalla, che ha appoggiato la proposta di sostegno economico agli specializzandi non medici avanzata, tra gli altri, da Federico Li Causi, consigliere nazionale dei biologi.

“L’annosa questione dell’assenza di borse di studio per gli specializzandi non medici – spiega Lagalla – dovrà essere risolta in modo definitivo. Con la ratifica del decreto si inizia un percorso concreto, mai avviato prima, volto a valorizzare economicamente le competenze professionali elargite quotidianamente nel servizio sanitario nazionale da parte dei biologi specializzandi”. Sul versante scuola, invece, proprio negli ultimi giorni è stato emesso il decreto per la concessione del contributo per l’anno scolastico 2017/18 alle scuole dell’infanzia paritarie, per un totale di oltre 2 milioni di euro. Ne saranno beneficiari gli alunni in condizioni di disabilità o in disagiate condizioni economiche. Nelle ultime ore, infine, sono stati perfezionati i mandati di pagamento per il funzionamento delle attività amministrative delle scuole di ogni ordine e grado. (Loc/AdnKronos)

