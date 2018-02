🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Più di 300mila visualizzazioni e oltre 5mila messaggi per la toccante interpretazione di ‘Hallelujah’ di Frances Bean Cobain, la figlia del frontman dei Nirvana Kurt e di Courtney Love. Postato sul suo profilo Instagram, la breve clip in cui reinterpreta la canzone originariamente scritta e interpretata da Leonard Cohen è diventata subito virale.

