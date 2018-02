Asia Argento contro la lettera delle attrici  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Finalmente è arrivata la letterina di Babbo Natale delle ‘donne del cinema italiano’ contro le molestie”. Inizia così il tweet scritto da Asia Argento a poche ore dalla pubblicazione della lettera manifesto ‘Dissenso comune’, firmata da 124 tra attrici, registe e produttrici che muove dal caso Weinstein. “Contestano l’intero sistema ma si guardano bene dal fare nomi. Nei prossimi giorni interverrò sull’argomento, ora sono troppo incazzata”, conclude l’attrice italiana in prima linea contro l’ex boss della Miramax.

A scagliarsi contro la lettera anche Miriana Trevisan che sempre su Twitter scrive. “Sarebbe più onesto dire: ‘siamo costrette a non esporci perché il sistema è così radicato che perderemmo il lavoro’. Quindi non puntando il dito credete che il sistema venga smascherato? Negli USA non mi pare che sia andata così”.

