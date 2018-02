Tenta furto in casa ma cade, arrestato ladro maldestro 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Ha tentato il furto in un’abitazione, provando a forzare una porta finestra, ma quando si è accorto della presenza della proprietaria ha desistito dandosi alla fuga…rovinosa. Il giovane, un 22enne di origine albanese, è caduto e il tonfo ha messo in allarme la sua vittima che ha chiamato il 112.

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Cantù (Como), intervenuti ieri mercoledì 31 gennaio in via Vicenza lo hanno trovato dolorante, ancora disteso a terra.



Il ragazzo, arrestato per tentato furto in abitazione, aveva con sé chiavi e grimaldelli. Sequestrati gli arnesi di cui era in possesso. Trasportato all’ospedale di San Fermo della Battaglia di Como è stato ricoverato con prognosi e diagnosi subordinati ad esami clinici tuttora in corso. L’arrestato, al momento, è piantonato.

