Tour mondiale e nuovo disco per Roberto Cacciapaglia  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Un tour mondiale, un brano scelto dalla stilista figlia di Paul McCartney per la campagna pubblicitaria e un disco in uscita ad aprile. Il Celebration Tour 2018 di Roberto Cacciapaglia, uno dei compositori italiani più conosciuti e apprezzati all’estero, partirà il 12 febbraio da Mosca, mentre sarà in Italia dal 5 marzo.

L’artista presenterà i brani del doppio cd Quarto Tempo – 10th Anniversary Deluxe Edition, uscito a novembre ed entrato subito al primo posto su iTunes Classic Italia, in una versione totalmente inedita, utilizzando un sistema di trasmissione del suono e una tecnologia innovativa che espande i suoni del pianoforte nello spazio, portando alla luce e rendendo udibili i suoni armonici che normalmente l’orecchio umano non riesce a percepire. “La musica può essere un ponte per toccare dimensioni intangibili – spiega Cacciapaglia – e le vibrazioni sonore sono autostrade energetiche che ci permettono di comunicare. Questi software modernissimi lavorano sull’essenza e la natura del suono, ecco un caso in cui natura e tecnologia lavorano insieme, non sono in antitesi. Una bella indicazione per il futuro, non solo della musica”.

Oltre ai live, la musica del compositore si avvicina anche al mondo della moda: il brano “Sparkling World”, tratto dal disco “The Ann Steel Album” del 1979, è stato scelto dalla stilista Stella McCartney, seconda figlia dell’ex componente dei Beatles Paul McCartney, per la campagna pubblicitaria della collezione primavera/estate 2018.

Durante il concerto sarà possibile ascoltare in prima assoluta due brani inediti del nuovo lavoro di Roberto Cacciapaglia, la cui uscita è prevista nella prima metà di aprile 2018. Sarà anche l’occasione per ascoltare “Celestia”, brano utiizzato dal rapper statunitense T-Pain in “Second Chance (don’t back down)”, brano in cui Roberto Cacciapaglia è in veste di featuring e compositore con lo stesso T-Pain: una collaborazione che ha portato il pezzo a essere il più ascoltato dell’ultimo disco del rapper Oblivion e a essere uno dei più ascoltati al mondo su Spotify.

Il nuovo album per piano solo vede la partecipazione di eccellenze dell’acustica, del suono e della registrazione: pianoforte Steinway Grancoda della Collezione Fabbrini preparato e accordato da Sandro Chiara, piano registrato con un sistema di ripresa composto da 14 microfoni da Michael Seberich. Mixato in modo naturale, solo attraverso la ripresa dei microfoni e senza l’ausilio di alcun equalizzatore, da Gianpiero Dionigi, anche co-produttore del Cd. Per il Master, Roberto Cacciapaglia è tornato a Londra – patria simbolica di “Quarto Tempo” – agli Abbey Road Studios, tempio della musica senza confini di genere, e ha affidato questo lavoro a Andrew Walter, che ha lavorato, tra gli altri, per Rostropovich, Maria Callas, U2, The Beatles, Roger Waters, John Williams etc. Tutti i brani del lavoro, co-prodotto da Gianpiero Dionigi, sono scritti e prodotti da Roberto Cacciapaglia.

La tournée mondiale di Roberto Cacciapaglia prenderà il via lunedì 12 febbraio da Mosca (Gnesin Academy’s Concert Hall) per poi toccare St. Petersburg, Perm, Ekaterinburg, Chelyabinsk, Novosibirsk e Krasnoyarsk. L’appuntamento in Italia è invece fissato dal 5 marzo con il concerto al Teatro Verdi di Firenze. E poi ancora Bolzano (6 marzo, Teatro Cristallo), Roma (13 marzo, Sala Petrassi-Parco della Musica), Bologna (16 marzo, Teatro Duse), Milano (17 marzo, Auditorium Fondazione Cariplo), Verona (19 marzo, Teatro Camploy), Torino (20 marzo, Teatro Colosseo) e Fasano (13 aprile, Teatro Kennedy). Al termine del tour Italiano, seguiranno 4 date in America, nelle città di New York, San Francisco, Los Angeles e Toronto, per trasferirsi in Cinanel mese di agosto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.