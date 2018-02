Recuperati 20 miliardi da lotta evasione  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Nel 2017 sono stati recuperati più di 20 miliardi di euro grazie alla lotta all’evasione fiscale. Rispetto al 2016 si tratta di un incremento del 5,8%. I risultati sono stati presentati dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, sempre lo scorso anno, le entrate da ruoli sono state di 7,4 miliardi, con un aumento del 54,2% rispetto all’anno precedente. Risultati, si spiega, dovuti in parte alla definizione agevolata.

Inoltre, il gettito spontaneo relativo ai principali tributi gestiti dall’Agenzia è stato pari a 412,6 miliardi di euro, in aumento dell’1,9% rispetto all’anno precedente.

“Il quadro tracciato è incoraggiante”, ha affermato il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e “il sentiero stretto sta portando i frutti attesi”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.