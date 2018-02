Roma, militare si spara in stazione metro  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un militare si è suicidato sparandosi nel bagno della stazione della metropolitana Barberini della linea A a Roma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della VII sezione del nucleo investigativo e della compagnia Roma centro. Dalle primissime informazioni sembra che il militare fosse in servizio alla stazione, ora chiusa. I treni, fa sapere Atac, transitano senza fermarsi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.