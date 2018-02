Requisitoria parti civili al processo trattativa, il comune di Palermo ci crede

🔊 Ascolta l'articolo

“La trattativa tra Stato e mafia c’è stata e questa difesa ne è quasi certa”. Lo ha detto l’avvocato Giovanni Airo’ Farulla, legale di parte civile per il Comune di Palermo, iniziando la sua requisitoria al processo sulla trattativa in corso all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. “L’accusa – prosegue l’avvocato Airo’ Farulla- ha chiarito i punti chiave da cui emerge la prova di questa trattativa tra Stato e mafia”. E ricorda alla Corte d’assise di Palermo la deposizione del Capo dello Stato emerito Giorgio Napolitano, sentito al Quirinale il 28 ottobre 2014 tra mille polemiche politiche.

“Pur trincerandosi dietro legittime chiusure – spiega – rispetto a colloqui avuti con collaboratori, Napolitano ci ha detto una cosa importantissima”. E ricorda la “paura” per un eventuale colpo di Stato “da parte della mafia siciliana”. “Una paura che ha portato poi lo Stato a richiedere alla mafia quella famosa trattativa”.

Durante la deposizione il pm Nino Di Matteo aveva chiesto a Napolitano perché il presidente Ciampi parlava di colpo di Stato. “Io penso che c’erano elementi per formulare l’ipotesi o per usare l’espressione colpo di Stato”, rispose Napolitano. Gli elementi che avvalorano questa tesi? “Naturalmente – sottolineava il Capo dello Stato – in questa materia si sono scritti libri importanti, c’è perfino un libro di tantissimi anni fa di un grande scrittore italiano intitolato “Technique du coup d’etat”, le tecniche del Colpo di Stato di solito, che comprendono la interruzione delle comunicazioni, l’isolamento del vertice del potere dal resto degli apparati del potere, un ingrediente classico di colpo di Stato. In questo senso quello che stava accadendo poteva indurre a parlare di tentativo o di rischio di Colpo di Stato, altro non ho da dire”, diceva Napolitano in quella occasione.

