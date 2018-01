Di Maio: “Mai parlato di inciuci o scambi di poltrone”   

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Mai parlato di “inciuci o scambi di poltrone di governo”. Lo precisa Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook. “Quanto riportato dall’agenzia Reuters – scrive nel post – non corrisponde al vero. Agli investitori internazionali incontrati oggi a Londra ho ribadito ciò che ho sempre detto: che il giorno dopo le elezioni, se non dovessimo avere la maggioranza dei seggi, farò un appello pubblico a tutte le forze politiche – spiega – invitandole a convergere sui temi e sulla nostra squadra di governo, senza alcun tipo di alleanze, inciuci o scambi di poltrone di governo”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.