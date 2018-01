House of Cards, si torna sul set senza Spacey  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La sesta e conclusiva stagione della serie tv ‘House of Cards’ ha ripreso la produzione, dopo il licenziamento dell’attore Kevin Spacey, a seguito delle accuse di molestie sessuali che lo hanno colpito. Al cast, ha annunciato la rete Netflix, si sono aggiunti Diane Lane e Greg Kinnear, senza però specificare quali ruoli interpreteranno.

Nella serie, Spacey interpretava il ruolo del deputato Frank Underwood, nella sua scalata dai banchi del Congresso allo Studio Ovale della Casa Bianca. In quest’ultima stagione il ruolo centrale verrà ricoperto da Robin Wright, che interpreta il ruolo della moglie di Underwood, Claire.

