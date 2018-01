Scontro tra auto e bus Cotral su Aurelia: un ferito grave  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Scontro frontale oggi pomeriggio, poco prima delle 17, tra un’auto e un bus di linea del Cotral in via Aurelia Km 48, nel Comune di Cerveteri. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Skoda Octavia e un mezzo Cotral della tratta Roma – Ladispoli – Civitavecchia – Tolfa.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Roma che ha liberato il conducente dell’auto, un 54enne rimasto incastrato tra le lamiere. L’uomo, soccorso dal personale medico del 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Il conducente del Cotral e cinque passeggeri, sono scesi dal mezzo senza conseguenze e sono rimasti sul posto. Il bus a seguito dell’incidente ha terminato la corsa in una cunetta. Sul posto l’Autorità competente per gli accertamenti del caso. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo dell’intervento.

