Faraone orgoglioso delle liste PD, Palazzotto “attacca”, “ci sono candidati di destra”

“Se rinnoviamo le liste ci attaccano perche’ non garantiamo i percorsi politici del passato. Se non lo facciamo ci attaccano perche’ restiamo legati agli stessi nomi. Siamo orgogliosi di queste liste. Ci prepariamo ad una sfida a testa alta essendo competitivi anche in tanti collegi uninominali. Al di la’ di quello che viene raccontato sono convinto che in molti collegi uninominali il Pd e la coalizione saranno competitivi.

Questa e’ la squadra migliore che si potesse mettere in campo. Ci saranno poi i momenti per fare le valutazioni sui gruppi dirigenti, ma non e’ il momento delle elezioni”. Lo ha detto Davide Faraone, incontrando i giornalisti presso la sede di “Cambiamenti”, a Palermo, sulle elezioni politiche del 4 marzo.

“Ci sono state polemiche pubbliche che hanno riguardato tutte le forze politiche – ha continuato -. Non c’e’ forza politica da cui non sia emerso un elemento di criticita’. Credo che sia fisiologico: ad ogni elezione e ad ogni composizione di liste ci sono polemiche, e anch’io le ho fatte in passato. E’ curioso leggere sui giornali titoli spesso contrastanti, a volte che il Pd presenta degli sconosciuti e altre volte che mette in campo i soliti noti”.

“Non si sottolinea che eleggeremo per la prima volta soltanto parlamentari siciliani: non c’e’ alcun paracadutato in Sicilia, neanche uno, a differenza di quanto accade in altre regioni con paracadutati da tutti i partiti. La rappresentanza che abbiamo messo in campo e’ eterogenea e tiene dentro tante figure, dai dirigenti di partito come i segretari provinciali e quello regionale, alla societa’ civile come Gaspare Gulotta del Policlinico di Palermo o il rettore di Messina Pietro Navarra, e ancora sindaci e amministratori come Fabio Venezia, sindaco di Troina. E siamo onorati delle candidature di Maria Elena Boschi e Paolo Gentiloni perche’ rappresentano un gruppo dirigente nazionale di governo che ha maturato successi – ha concluso Faraone -. Maria Elena e’ stata protagonista del successo del G7 di Taormina”. (ITALPRESS).

Le reazioni alle parole di Faraone non si fanno attendere. Il più motivato è LeU, che per bocca di Palazzotto confuta le asserzione del sottosegretario, partendo da Romano Prodi e il suo annuncia di rimanere nel centrosinistra. “Ho grande rispetto per Romano Prodi e per la sua storia”, osserva Palazzotto, ” Ma mi pare che non abbia idea di quello che sta accadendo al suo partito. Se pensa che la candidatura di Casini sia un caso isolato potrebbe venire a fare una passeggiata in Sicilia dove ci sono più candidati del centrodestra nel PD che in Forza Italia. Io sono candidato a Palermo nel collegio uninominale Resuttana-San Lorenzo e quello che vedete nella foto è Leopoldo Piampiano, fino a qualche anno fa candidato nelle liste del Popolo delle Libertà ed oggi candidato del PD nel mio stesso collegio. Non so cosa farebbe Prodi se dovesse votare in questo collegio, ma mi auguro che molti elettori del PD scelgano l’unica sinistra capace di ricostruire il paese. #LiberieUguali”. E’ il post pubblicato oggi da Erasmo Palazzotto, candidato di Liberi e Uguali nel collegio Palermo-Resuttana-S.Lorenzo, sul suo profilo Facebook per commentare le dichiarazioni dell’ex premier Romano Prodi pubblicate oggi sui giornali. (Ter/AdnKronos)

