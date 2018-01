Vittoria, coppia estorce denaro a un imprenditore. Scattano gli arresti

🔊 Ascolta l'articolo

Un meccanismo perverso pur di ottenere del denaro. E’ quello messo in piedi da una coppia, Roberto Alecci, di 47 anni, e Fortunata D’Agosta di 35, arrestati per estorsione ai danni di un imprenditore.

La coppia avrebbe ottenuto del denaro ricattando l’imprenditore di Vittoria facendo leva su richieste sessuali sulla donna, in realtà mai avanzate.

La vittima, che sarebbe anche stata minacciata di danneggiamenti e di morte dal compagno della donna, per un po’ ha pagato ma poi si è rivolta alla Polizia di Stato, che ha bloccato i due mentre stavano consegnando il denaro. Alecci è stato rinchiuso in carcere. Invece la donna è stata posta ai domiciliari.

