Laura Pausini super ospite della prima serata del Festival  

Fonte: adnkronos.com

Laura Pausini sarà la super ospite della prima serata del Festival di Sanremo: dopo l’annuncio della sua partecipazione la Rai ha indicato oggi ufficialmente che questa sarà la sua collocazione nel ‘palinsesto’ del Teatro Ariston, dove iniziò la sua irresistibile ascesa, una carriera che l’ha trasformata in una star internazionale.

L’artista romagnola torna in tv dopo quasi due anni di assenza, a testimonianza di un legame, quello con Claudio Baglioni, sancito nel tempo da numerose collaborazioni: i due artisti, infatti, si sono ritrovati insieme in molte occasioni, hanno emozionato grandi platee e ora la conferma di Laura al Festival #68 suggella la loro amicizia.

