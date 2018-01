Stasera in tv, i programmi della prima serata  

🔊 Ascolta l'articolo

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di mercoledì 31 gennaio.

Rai 1: Tim Cup – Milan Vs Lazio (Sport)

Rai 2: Maldamore (Commedia, Italia, 2014). Regia di Angelo Longoni, nel cast: Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zingaretti, Miriam Dalmazio, Eugenio Franceschini, Claudia Gerini, Eleonora Ivone

Rai 3: Chi l’ha visto? (Attualità)

Rai 4: Scorpion – Stagione 3, episodio 10 (Telefilm)

Canale 5: Il segreto (Soap opera)

Italia 1: 90 Special (Show)

Rete 4: The Water Diviner (Drammatico, Usa, 2014). Regia di Russell Crowe, nel cast: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Yilmaz Erdogan, Cem Yilmaz, Ryan Corr, Ben O’Toole, James Fraser, Steve Bastoni, Dylan Georgiades, Isabel Lucas, Dan Wyllie, Damon Herriman, Jacqueline McKenzie, Michael Dorman, Deniz Akdeniz, Robert Mammone

Rai Movie: The Bank Job – La rapina perfetta (Thriller, Regno Unito, 2008). Regia di Roger Donaldson, nel cast: Jason Statham, Saffron Burrows, Dick Clement, Ian La Frenais, Stephen Campbell Moore, James Faulkner, Daniel Mays, Craig Fairbrass, Michael Jibson, Georgia Taylor, Alki David

Iris: Un alibi perfetto (Thriller, Usa, 2009). Regia di Peter Hyams, nel cast: Michael Douglas, Jesse Metcalfe, Amber Tamblyn, Sewell Whitney, Michael C. ‘Mike’ Allen, Tony Bentley, Lawrence P. Beron, David Born, Edrick Browne, Megan Brown

La7: Bersaglio mobile (Attualità)

Tv 8: Resta anche domani (Drammatico, Usa, 2014). Regia di R. J. Cutler, nel cast: Chloe Grace Moretz, Jamie Blackley, Mireille Enos, Joshua Leonard, Stacy Keach, Liana Liberato, Jakob Davies, Gabrielle Rose

Paramount Channel: Garage Sale Mystery – Colpevole fino a prova contraria (Commedia, Usa, 2016). Regia di Peter DeLuise, nel cast: Lori Loughlin, Sarah Strange, Steve Bacic

Sky Cinema 1 HD: Ghost in the Shell (Azione, Usa, 2017). Regia di Rupert Sanders, nel cast: Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Pilou Asbaek, Michael Pitt

Premium Cinema: Il ragazzo della porta accanto (Thriller, Usa, 2015). Regia di Rob Cohen, nel cast: Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Kristin Chenoweth, John Corbett, Ian Nelson, Hill Harper, Lexi Atkins, Jack Wallace, Adam Hicks, Bailey Chase, Travis Schuldt, Raquel Gardner

