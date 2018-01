Condanna definitiva per ex sindaco di Lampedusa, De Rubeis. Si consegna alla giustizia

🔊 Ascolta l'articolo

L’ex sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, avrebbe preteso tangenti da imprenditori che vantavano crediti con il Comune di Lampedusa. Così è arrivata la condanna definitiva da parte della Corte di Cassazione.Quest’ultima è stata implacabile anche se ha ridotto lievemente la pena(6 anni e 9 mesi anziché 7 anni e 3 mesi) per l’ex primo cittadino dell’isola. Adesso l’ex primo cittadino prendendone atto ha deciso direttamente di consegnarsi alle forze dell’ordine.

Ricordiamo che De Rubeis era stato condannato in primo grado a 5 anni e 3 mesi, ma in appello la pena era stata aumentata di due anni, accogliendo le richieste dell’allora sostituto procuratore generale, Luigi Patronaggio, oggi procuratore capo ad Agrigento.

