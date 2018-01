Disperso in mare il patron di Quiksilver  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Pierre Agnes, 54enne patron del marchio d’abbigliamento Quiksilver, è scomparso in mare. Le operazioni di ricerca sono in corso al largo di Hossegor, nel sud-ovest della Francia, ad una trentina di km da Biarritz.

L’imbarcazione con cui Agnes è salpato stamattina attorno alle 7:30 è stata ritrovata su una spiaggia. Dell’imprenditore, però, nessuna traccia. Alle ricerche partecipano due imbarcazioni e tre elicotteri.

