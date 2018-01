Esplosione vulcanelli, morirono due fratellini: 6 anni a direttore della riserva

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sei anni di reclusione per il direttore della riserva naturale Maccalube di Aragona, Domenico Fontana, ex presidente di Legambiente, e 5 anni e 3 mesi per l’operatore della riserva Daniele Gucciardo. Assolto, invece, il funzionario della Regione, Francesco Gendusa. E’ questa la sentenza del giudice Giancarlo Caruso del tribunale di Agrigento per i tre imputati della strage delle Maccalube, la riserva naturale dei vulcanelli dove, il 27 settembre del 2014, morirono i fratellini Carmelo e Laura Mulone di 9 e 7 anni travolti da un’ondata di fango mentre facevano una passeggiata insieme al padre. Il giudice ha dichiarato, per Fontana e Gucciardo, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena. I due condannati, in solido con Legambiente, dovranno risarcire i genitori dei poveri bambini con una provvisionale, vale a dire un anticipo, subito esecutivo, di 600 mila euro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.