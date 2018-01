Ex Province,arrivano nuovi Commissari: magistrato Di Pisa a Agrigento

🔊 Ascolta l'articolo

Nuovi commissari in arrivo per cinque Liberi consorzi siciliani e la Citta’ metropolitana .

Ad Agrigento arriva Alberto Di Pisa, magistrato in quiescenza, gia’ procuratore generale aggiunto presso la Corte di appello di Palermo e procuratore della Repubblica a Termini Imerese e Marsala. A Enna la nomina e’ per Ferdinando Guarino, dirigente generale di Pubblica sicurezza in quiescenza, gia’ questore di Enna e vicario ad Agrigento e L’Aquila. Nuovo vertice anche a Ragusa, dove arriva Salvatore Piazza, gia’ segretario generale dell’ex Provincia regionale e del Comune di Ragusa. A Siracusa torna Elda Floreno, gia’ prefetto di quella citta’ e di Enna, oltre che commissario straordinario della Provincia di Ragusa.

Conferma a Trapani per Raimondo Cerami, magistrato in quiescenza, gia’ giudice istruttore al tribunale di Palermo e Trapani e sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo. Rosalba Panvini, attuale dirigente regionale, viene prorogata nell’incarico a Caltanissetta, fino all’imminente rotazione dei dirigenti generali della Regione. Per quanto concerne le Citta’ metropolitane di Palermo e Catania, a seguito di provvedimenti del Tar sono stati confermati nelle funzioni gli attuali sindaci dei capoluoghi, Leoluca Orlando ed Enzo Bianco. A Messina, invece, l’assessorato regionale per le Autonomie locali ha gia’ avviato la procedura di revoca dell’incarico per l’attuale commissario straordinario,

