Prima Edizione Premio Sigerico per Promozioni via Francigena

Consegnato a Silvia Costa, Massimo Tedeschi e Paolo Bongini per la prima edizione –

È dedicato a Sigerico, il vescovo che per primo percorse la Via Francigena fra il 990 e il 994, il premio istituito quest’anno dal Comune di Monteriggioni (Siena) per rendere omaggio a personalità che si sono distinte nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione dell’antica via di pellegrinaggio. Il Premio Sigerico, nella sua prima edizione, è stato consegnato nei giorni scorsi durante il quinto Forum “Comuni in Cammino” che si è svolto ad Abbadia Isola ed è andato a Silvia Costa, europarlamentare impegnata nella promozione degli itinerari culturali e sostenitrice dello sviluppo della Via Francigena e delle sue potenzialità per la promozione del patrimonio storico, artistico e culturale europeo; a Massimo Tedeschi, presidente dell’Associazione europea delle Vie Francigene che ha saputo mettere in rete tutti i Comuni lungo il percorso e a Paolo Bongini, ex dirigente della Regione Toscana e tra i sostenitori del riconoscimento della Via Francigena fra gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa.

A premiare le tre personalità sono stati il sindaco e gli assessori di Monteriggioni, consegnando loro una medaglia bifacciale che rappresenta, su un lato, il simbolo del pellegrino e l’anno di consegna del premio e, sull’altro, il Castello di Monteriggioni visto dalla Porta Romea.

