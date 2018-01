Palermo, spaccia droga in Corso dei Mille, arrestato pusher

🔊 Ascolta l'articolo

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale la Polizia di Stato ha arrestato a Palermo Claudio Dalfone, 29 anni. Il giovane è stato sorpreso dagli agenti in corso dei Mille all’angolo con vicolo Nuccio mentre parlava con altre persone. Alla vista dei poliziotti il capannello ha tentato di far perdere le proprie tracce, ne è scaturito un lungo inseguimento a piedi, al termine del quale gli agenti hanno bloccato con fatica, a causa della violenta resistenza opposta, Dalfone. Durante la fuga l’uomo aveva gettato cinque stecche di hashish, altre due le aveva ancora con sé. Per il 29enne sono così scattate le manette.

